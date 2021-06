Ημαθία

Έγκλημα στην Κατερίνη: η απολογία του 58χρονου

Ο δράστης πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου το πρωί του Σαββάτου. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Κατερίνης πέρασε σήμερα το πρωί ο 58χρονος που κατηγορείται για το στυγερό έγκλημα στην Καλλιθέα Κατερίνης.

Ο 58χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, απέδωσε την αποτρόπαια πράξη του σε προσωπικές διαφορές που είχε με τον 45χρονο κομμωτή.

Όπως φέρεται να είπε, το βράδυ της Δευτέρας συναντήθηκαν στο σπίτι του και τα ξημερώματα της Τρίτης οι δύο άνδρες ήρθαν σε διένεξη. Τότε χτύπησε τον 45χρονο άνδρα και τον ακινητοποίησε, δένοντας τον πισθάγκωνα.

Στη συνέχεια, τον οδήγησε στα Κοιμητήρια Καλλιθέας, όπου τον πυροβόλησε στο πρόσωπο και τον σκότωσε. Αμέσως μετά, σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην ομολογία του, πυρπόλησε την σορό του άτυχου θύματος.

Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή τον θεώρησαν ύποπτο και κατάφεραν να συγκεντρώσουν στοιχεία, τα οποία έκαναν τον δράστη να ομολογήσει.

Αρχικώς, έγινε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκε καλλιέργεια 21 δενδρυλλίων κάνναβης που είχαν φτάσει σε ύψος 80 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν από τους Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Στον κήπο του σπιτιού του, ο αστυνομικός σκύλος “Zero”, βρήκε μια καραμπίνα με παραποιημένο σειριακό αριθμό.

