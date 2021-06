Ηράκλειο

Βιάννος: βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του άνδρα, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής επί ημέρες.

(εικόνα αρχείου)

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 87χρονου που αγνοούνταν από το περασμένο Σάββατο από τις αρχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, διερχόμενος πολίτης από σημείο της ευρύτερης περιοχής της Βιάννου σήμερα το μεσημέρι, εντόπισε το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου άνδρα σε ένα μικρό ρέμα και ειδοποίησε τις αρχές.



Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας που εντόπισαν το πτώμα ενώ ήδη στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής. Το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου, σύμφωνα με το δήμαρχο της Βιάννου Μηνά Σταυρακάκη, βρέθηκε σε σημείο αρκετά κοντά στο χωριό του, την Κάτω Βιάννο.

Για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου είχε στηθεί πολυήμερη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η αστυνομία, η ΕΜΑΚ αλλά και εθελοντές, ενώ είχε επιστρατευτεί το drone αλλά και ο σκύλος της ΕΜΑΚ.

