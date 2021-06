Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Θάνατος λουόμενου σε παραλία

Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο για έναν άντρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα 70χρονος αλλοδαπός στη θαλάσσια περιοχή ''Παράδεισος” στο Ν. Μαρμαρά Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Διεκομίσθη στο νοσοκομείο Πολύγυρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός θα μεταφερθεί στο εργαστήριο ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Ν. Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

