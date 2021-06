Μεσσηνία

Μεσσηνία: νεκρός οδηγός από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

Μοιραία ήταν η σύγκρουση για τον άτυχο άνδρα. Λίγες ώρες νωρίτερα, μερικά χιλιόμετρα μακρύτερα, πυροσβέστης έχασε την ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην 7η επαρχιακή οδό Μεσσηνίας, που συνδέει την Μεσσήνη με την περιοχή του Επικούριου Απόλλωνα στο ύψος του Ζευγολατιού.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 57χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του πρώτου οχήματος.

Για τον απεγκλωβισμό του 57χρονου επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το πυροσβεστικό όχημα επέστρεφε στο Κλιμάκιο Μελιγαλά, έπειτα από περιπολία στο χωριό Κεντρικό.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας ως συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος ΙΧΕ αυτοκίνητου με Πυροσβεστικό όχημα επι της Επαρχιακής οδού Μεσσήνης - Επικούριου Απόλλωνος στο Ζευγολατείο, του δήμου Οιχαλίας Μεσσηνίας.

Λίγες ώρες νωρίτερα και μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά, έχασε την ζωή του ένας πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

