ΑΠΘ: Νέο πάρτι με εκατοντάδες νέους (βίντεο)

Χαμός από κόσμο σε ένα ακόμα κορονοπάρτι που στήθηκε το Σαββατόβραδο στο ΑΠΘ.

Ακόμη ένα κορονοπάτι διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες νεαροί διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε στο πάρτι είναι το βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προκαταρκτικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικής εντολής για να εντοπιστεί ο διοργανωτής των πάρτι του ΑΠΘ.

Πηγή: thestival.gr





