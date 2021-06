Ηλεία

Φωτιά στην Κυανή Ακτή

Εναέριες και επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Κυανή Ακτή του Δήμου Πύργου.

Επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

