Λαμία: Νεαρός καταπλακώθηκε από τρακτέρ (εικόνες)

Την τύχη με το μέρος του είχε ο 17χρονος, ο οποίος μετά το ατύχημα κατάφερε να απεγκλωβιστεί ζωντανός.



Τυχερός μέσα στην ατυχία του, στάθηκε νεαρός αγρότης ο οποίος καταπλακώθηκε από τον γεωργικό ελκυστήρα που οδηγούσε και κατάφερε να απεγκλωβιστεί ζωντανός.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής (20/6) γύρω στις 2 στο ύψος της παλιάς γέφυρας του Σπερχειού στην περιοχή Φραντζόμυλος, με τρακτέρ να ανατρέπεται σε σούδα με νερό, εντός αγροτικής οδού.

Η πτώση στο κανάλι ήταν αυτό που έσωσε τη ζωή του νεαρού οδηγού, ο οποίος κατάφερε επιπλέον να μην πνιγεί από τα νερά και να απεγκλωβιστεί χάρη στις προσπάθειες των ανθρώπων της 7ης ΕΜΑΚ, που έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος με επικεφαλής τον Διοικητή της 7ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχο Χρήστο Πλουμάκη.

Σαν από θαύμα το κεφάλι του έμεινε σε σημείο που ήταν εκτός νερού και ενώ το υπόλοιπο σώμα του ηταν παγιδευμένο μεταξύ τρακτέρ και σούδας!

Στο σημείο έσπευσαν και πληρώματα της αστυνομίας και άλλοι πολίτες προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση - απεγκλωβισμού του αγρότη.

