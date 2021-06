Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αγκίδια Νάξου.

Η φωτιά είναι σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 14πυροσβέστες, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αγκίδια Νάξου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες, 6 οχήματα και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2021





