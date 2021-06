Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νεαρή έπεσε σε φρεάτιο την ώρα του πάρτι - Έμεινε λιπόθυμη για ώρα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μία 19χρονη κοπέλα έπεσε σε φρεάτιο της Φιλοσοφικής Σχολής και παρέμεινε εκεί αναίσθητη για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η νεαρή διασκέδαζε με την παρέα της στο ολονύχτιο πάρτι που διεξαγόταν σε υπαίθριο χώρο του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Όταν η παρέα της αντιλήφθηκε την απουσία της ζήτησε την βοήθεια των υπαλλήλων ασφαλείας του ΑΠΘ.

Εντοπίστηκε λιπόθυμη στο φρεάτιο όπου είχε πέσει. Είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Είναι η πολλοστή φορά που κάποιος ο οποίος παραβρέθηκε σε πάρτι του ΑΠΘ κατέληξε στο νοσοκομείο.

