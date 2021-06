Τρίκαλα

Σεισμός στα Τρίκαλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση μέσα στην νύχτα από την δόνηση που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές.

Στον ύπνο έπιασε ο σεισμός, που σημειώθηκε μέσα στην νύχτα, τους κατοίκους πολλών περιοχών στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι των Τρικάλων, προηγήθηκε έντονο βουητό, ενώ ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 01:54 την νύχτα, ήταν μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμήθηκε στα 18,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού προσδιορίστηκε σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά από την πόλη των Τρικάλων, πλησίον του χωριού Χρυσαυγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Επανομή – Ιατρικό λάθος: Καταγγελία για θάνατο 14χρονης

Μήτογλου: στην Αρμάνι η συνέχεια της καριέρας του

Ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Ζέστη και τοπικές βροχές