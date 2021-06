Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νέο οπαδικό επεισόδιο – Έκαψαν νεαρό με πυρσό (εικόνες)

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στην πλάτη και το πόδι.



Ακόμα ένα επεισόδιο με αφορμή οπαδικές διαφορές σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ομάδα περίπου 15 ατόμων επιτέθηκε σε παρέα νεαρών που βρίσκονταν στην πλατεία Συνατγματάρχη Αθ. Κατσιά, στις παλιές εργατικές κατοικίες της Ν. Ευκαρπίας.

Οι δράστες της επίθεσης κατάφεραν και απομόνωσαν το ένα από τα άτομα που καταδίωκαν. Τον πλησίασαν και αφού τον ακινητοποίησαν του προκάλεσαν εγκαύματα στο σώμα με αναμμένο πυρσό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ασφάλειας. Το 19χρονο θύμα και οι φίλοι του περιέγραψαν στους αστυνομικούς όσα συνέβησαν αλλά δήλωσαν άγνοια όταν ρωτήθηκαν για το αν επρόκειτο για επίθεση οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στην πλάτη και το πόδι.

