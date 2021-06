Αρκαδία

Τρίπολη: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο

Τραγικός θάνατος για τον νεαρό. Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τρίπολης - Άστρους, στην Αρκαδία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 22χρονος εξετράπη, για άγνωστο ακόμα λόγο, από την πορεία του και προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο.

Στην συνέχεια το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο σπιτιού και σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο 22χρονος. Προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

