Έκλεψε το αυτοκίνητο του θείου του κι εκείνος τον κατέδωσε

Ανατρεπτικά στοιχεία για τις τελευταίες κλοπές οχημάτων στην περιοχή του Ηρακλείου έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το βράδυ της 15ης Ιουνίου ένας νεαρός έκλεψε ένα αυτοκίνητο προκειμένου να προχωρήσει με έναν ακόμα φίλο του σε άλλες κλοπές.

Ωστόσο το αυτοκίνητο αυτό άνηκε στον θείο του ο οποίος όταν το αντιλήφθηκε πήρε τον ανιψιό του και τον παρέδωσε στις αρχές.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνα διαπίστωσαν πως ο νεαρός είχε κλέψει το αυτοκίνητο και μαζί με έναν φίλο του επιχείρησαν να κλέψουν άλλο ένα.

Παράλληλα, σε προγενέστερο χρόνο είχαν αφαιρέσει από όχημα ένα σακίδιο που περιείχε 950 ευρώ σε μετρητά.

Και οι δύο νεαροί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.

