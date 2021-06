Ηλεία

Πτώση αεροσκάφους στην Ηλεία

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στην Ηλεία.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες το εκπαιδευτικό αεροσκάφος έχει πέσει στο χωριό.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν , σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, δύο άτομα , αμέσως μετά την πτώση του ανεφλέγη.





Στο σημείο σπεύδουν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά .



, ωστόσο, το τοπικό μέσο ilialive.gr αναφέρει ότι πιλότος και συνεπιβάτης είναι νεκροί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβαινόντων





