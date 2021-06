Αχαΐα

Αχαΐα: παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Μάχη για να κρατηθεί το παιδί στην ζωή. Ωρες αγωνίας για τους δικούς του ανθρώπους.

Στιγμές ασύλληπτης αγωνίας έζησε η οικογένεια ενός παιδιού που πήγε σε χώρο ψυχαγωγίας στα δυτικά της Αχαϊας για να απολαύσει την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Όλα κυλούσαν ομαλά μέχρι τη στιγμή που διαπιστώθηκε οτι το παιδί ενώ ήταν στην πισίνα του χώρου είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Αμέσως ανασύρθηκε και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με την κινητή μονάδα και γιατρό. Από την πρώτη στιγμή της άφιξής τους οι διασώστες ρίχτηκαν στη μάχη να επαναφέρουν το παιδάκι, κάτι που κατάφεραν τελικά κάνοντάς του καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Το παιδάκι επανήλθε και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαϊας όπου οι γιατροί έκαναν μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασής του και αποφάσισαν τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομειο Πατρών.

