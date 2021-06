Ηλεία

Πύργος: 20 μέτρα από το πατρικό του πιλότου έπεσε το αεροπλάνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πένθος βυθίστηκε η Ηλεία μετά το αεροπορικό δυστύχημα με τους δύο νεκρούς, στη Χαριά. Ποια ήταν τα θύματα.

Θρήνος στην Ηλεία για το θάνατο των δύο επιβαινόντων στο μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας στη Χαριά Πύργου.

Το μονοκινητήριο απογειώθηκε από το Μεσολόγγι και σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, στις 2,5 ώρες πτήσης, θα πέταγαν πάνω από το φράγμα του Πηνειού και το Κατάκολο.

Όμως κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, αιτίες, το αεροσκάφος συνετρίβη στη Χαριά. Τραγική ειρωνεία, το αεροπλάνο έπεσε σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από το πατρικό του πιλότου.

Το αεροσκάφος αμέσως μετά την πτώση του, δίπλα σε σπίτι του χωριού, τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη να βρίσκουν τραγικό θάνατο. Με λάστιχα και κουβάδες οι κάτοικοι προσπάθησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, μέχρι να πάει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να μην επεκταθεί στα γύρω σπίτια.

Έπειτα από λίγη ώρα έφθασαν στην περιοχή 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, όπου εντόπισαν νεκρούς, μέσα στα συντρίμμια του αεροπλάνου, τον χειριστή και τον επιβάτη. Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνέχισαν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Χαριάς. Στο μεταξύ, ο χώρος της πτώσης του αεροπλάνου έχει αποκλειστεί και αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του.

Ο δάσκαλος πιλότος και ο συγκυβερνήτης από το Μεσολόγγι

Χειριστής του μοιραίου αεροσκάφους ήταν ο 59χρονος δάσκαλος Δημήτρης Βασιλείου και συγκυβερνήτης κάτοικος Μεσολογγίου.

Ο Δημήτρης Βασιλείου ήταν παντρεμένος με αστυνομικό και είχαν δύο παιδιά, τον Ηλία, Μαθηματικό και τον Παναγιώτη, Διευθυντή Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.

Ο δάσκαλος Δημήτρης Βασιλείου σε κείμενο που είχε γράψει στο patrisnews.gr, ως ο μοναδικός εκπαιδευτικός με άδεια πιλότου αυτοσυστήθηκε:

«Γεννήθηκα στη Χαριά Ηλείας το 1962 και είμαι παιδί αγροτικής οικογένειας.Το 1984 διορίστηκα ως αναπληρωτής δάσκαλος στην Αγία Άννα μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη Παναγόπουλο που ήταν και δήμαρχος στο Καράτουλα. Ένα διάστημα εργάστηκα στην Αθήνα, επέστρεψα στην Ηλεία όπου έχω περάσει από πολλά σχολεία της περιοχής. Τα περισσότερα χρόνια ήμουν σε ολιγοθέσια σχολεία, τα οποία ήταν καθοριστικά στην πορεία μου γιατί άφησαν πολλά καλά και πολλές εμπειρίες. Στα ολιγοθέσια ο δάσκαλος βλέπει πραγματικά την δουλειά που κάνει. Τα τελευταία 13 χρόνια ήμουν στην Αγία Μαύρα και τα χαρακτηρίζω εξαιρετικά χρόνια. Η οργανική μου θέση είναι στο 6ο δημοτικό , βρέθηκα στο γραφείο των σχολικών συμβούλων ως διοικητικός και προσωρινά για λίγες μέρες αποσπάστηκα στο 1ο δημοτικό Αμαλιάδας».

Ο εθελοντής συγκυβερνήτης

Εθελοντής - διασώστης και μέλος της εθελοντικής ομάδας έρευνας και διάσωσης Μεσολογγίου ήταν ο συνεπιβάτης του μονοκινητήριου.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αρχηγός της εθελοντικής ομάδας, Διονύσης Τσιρόγλου τόνισε ότι «ο Κώστας ήταν αγαπητό πρόσωπο στην κοινωνία του Μεσολογγίου, μάχιμος και από τους πρώτους συνεργάτες μου στην δημιουργία της ομάδας» και πρόσθεσε: «Η τελευταία του μεγάλη αποστολή ήταν στη φωτιά στο Μάτι, όπου έμεινε για τέσσερις ημέρες, ενώ πρέπει να σημειώσω ότι ήταν εκπαιδευμένος, αφού είχε τελειώσει την σχολή εθελοντών - διασωστών».

Επίσης, όπως λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Διονύσης Τσιρόγλου, «ο Κώστας είχε μεγάλη αγάπη για τα αεροπλάνα και πριν από τρεις ημέρες που τον είδα, μου είπε ότι "απέχω για λίγο από την εθελοντική ομάδα, διότι κάνω εκπαιδεύσεις, ώστε να πάρω το δίπλωμα του πιλότου"».

Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο Διονύσης Τσιρόγλου, «ο Κώστας, μου είχε δώσει την υπόσχεση, πως όταν πάρει το δίπλωμα του πιλότου, θα μας προσέχει από ψηλά».

Εικόνες, βίντεο και πληροοορίες: patrisnews.gr, ilianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Καλίν: το “δεξί χέρι” του Ερντογάν κυκλοφόρησε νέο βιντεοκλίπ (βίντεο)

Γαλλία - Βαλερί Μπακό: Δικάζεται για τον φόνο του βασανιστή πατριού και κατόπιν συζύγου της