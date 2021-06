Ημαθία

Αλεξάνδρεια – Τροχαίο με μοτοσικλέτα: Νεκρός και ο 18χρονος συνεπιβάτης (εικόνες)

Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε πριν λίγες μέρες με αυτοκίνητο.

Υπέκυψε στα τραύματά του 18χρονος συνεπιβάτης μοτοσικλέτας που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα πριν από λίγες μέρες στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της 16ης Ιουνίου, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 38χρονος με συνεπιβάτη τον 18χρονο συγκρούστηκε με Ι.Χ. επιβατικό όχημα, στο τιμόνι του οποίου ήταν μια 57χρονη.

Από τη σύγκρουση αρχικά τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όμως το ίδιο βράδυ ο 38χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας υπέκυψε στα τραύματά του.

Χθες το απόγευμα, υπέκυψε στα τραύματά του και ο 18χρονος συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Εικόνα, βίντεο: alexandreia-gidas.gr

