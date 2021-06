Τρίκαλα

Μπουρίνι και χαλάζι στα Τρίκαλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πτώσεις δέντρων και καταστροφές στις καλλιέργειες από το ξαφνικό μπουρίνι.

Μικρής έκτασης προβλήματα δημιουργήθηκαν στα Τρίκαλα, από το ξαφνικό μπουρίνι και το χαλάζι των τελευταίων ημερών, όπου η μεγάλη ένταση - παρά τη μικρή διάρκεια - των ανέμων, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή του δήμου Τρικκαίων, είχε ως αποτέλεσμα πτώση κλαδιών, αλλά και δέντρου.

Άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων επενέβησαν και αντιμετώπισαν τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν.

Επιπλέον, προκλήθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες, όπως, μποστάνια, καλαμπόκι, σιτηρά, βαμβάκι κ.α. σε χωριά του δήμου Φαρκαδόνας.

Βίντεο: trikalaola.gr