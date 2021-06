Φλώρινα

Φλώρινα: το χαλάζι έφερε προβλήματα στην πόλη (εικόνες)

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι της περιοχής από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που "έντυσε" την πόλη στα λευκά!

Προβλήματα προκάλεσε στη Φλώρινα η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε, το απόγευμα της Δευτέρας, την πόλη.

Κλαδιά από δέντρα έπεσαν στους δρόμους, υποχώρησαν τμήματα από το οδόστρωμα, ενώ πολλές ήταν οι διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Παράλληλα, σημειώθηκαν ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες λόγω της σφοδρότητας του φυσικού φαινομένου, σε συνδυασμό με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Δείτε εικόνες από την πρωτοφανή, για την εποχή, κακοκαιρία στη Φλώρινα:

Πηγή: neaflorina.gr

