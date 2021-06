Λάρισα

Λάρισα: Σύννεφα Mammatus κάλυψαν τον ουρανό (βίντεο)

Τι είναι τα σύννεφα Mammatus και πότε εμφανίζονται. Εντυπωσιακές εικόνες.



Ενα μοναδικό θέαμα είδαν το απόγευμα της Κυριακής οι κάτοικοι της Λάρισας.

Τα σύννεφα Mammatus ή μαστικά σύννεφα είναι συνήθως προάγγελοι επερχόμενης καταιγίδας ή έπονται αυτής. Εκτείνονται για εκατοντάδες μίλια σε κάθε κατεύθυνση και αποτελούνται κυρίως από πάγο.



Είναι πολύ εντυπωσιακά και προσφέρουν αξιοσημείωτο θέαμα κυρίως όταν το φως του ήλιου αντανακλάται από αυτά.



Ο χαρακτηρισμός τους ως mammatus προέρχεται από το λατινικό “mamma” το οποίο σημαίνει «μαστός» ή «στήθος», αναφέρεται δηλαδή στην ομοιότητα μεταξύ του χαρακτηριστικού σχήματος αυτών των σύννεφων με το στήθος μιας γυναίκας.





