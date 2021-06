Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: Καθηγητής στο Κρατικό Ωδείο αποπλανούσε ανήλικες μαθήτριες

Μία από τις κοπέλες που φέρεται να αποπλανήθηκε από τον συγκεκριμένο καθηγητή είναι ακόμα ανήλικη!

Σοκάρει η καταγγελία τεσσάρων μαθητριών, στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματα αποπλάνησης από καθηγητή πιάνου.

Μία από τις κοπέλες που φέρεται να αποπλανήθηκε από τον συγκεκριμένο καθηγητή είναι ακόμα ανήλικη, ενώ σύμφωνα με τις έρευνες, τα περιστατικά σημειώθηκαν σε βάθος 12ετίας.

«Ήμουν 15 όταν συνέβη το περιστατικό κατά τη διάρκεια της φοίτησης μου στο κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Με φλέρταρε έντονα, με πολιορκούσε. Κατάφερε να συνάψει σχέση μαζί μου. Όλο αυτό διήρκησε ένα χρόνο. Και έληξε η σχέση γιατί μου ζητούσε επίμονα να ολοκληρώσουμε τις σχέσεις μας. Εγώ δεν ενέδωσα ποτέ ούτε υπέκυψα σε ερωτικές απαιτήσεις. Έκανα πέντε χρόνια ψυχοθεραπείας και με αφορμή το κίνημα #metoo βρήκα το θάρρος να μιλήσω και να προστατέψω και τις άλλες κοπέλες» τόνισε στο Mega μια από τις καταγγέλλουσες.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν πρότεινε στον καθηγητή να χωρίσουν, εκείνος την έβρισε και της δημιούργησε πολύ μεγάλη ένταση. Στη συνέχεια η κοπέλα αναγκάστηκε να σταματήσει τα μαθήματα, ενώ ο καθηγητής εξακολουθεί να διδάσκει στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.

«Μολονότι τέθηκε υπόψη της διοίκησης του Ωδείου η υπόθεση από τον Μάρτιο, υπάρχει μια διαδικασία έρευνας – διερεύνησης πολύ adhoc. Όχι ΕΔΕ ή πειθαρχική διαδικασία. Επιδιώκουν να λήξει η σύμβασή του και να γίνει η επαναπρόσληψή του» εκτίμησε ο δικηγόρος ενός των θυμάτων, Κωνσταντίνος Μορτόπουλος.

Πηγή: megatv.com