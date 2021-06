Φθιώτιδα

Λαμία: περαστικός μπήκε στη φωτιά για να σώσει ηλικιωμένη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας όρμησε μέσα στις φλόγες για να απεγκλωβίσει την ηλικιωμένη από τη φωτιά.

Ένας άνδρας μπήκε μέσα σε φλεγόμενο σπίτι στη Λαμία όταν άκουσε την ηλικιωμένη να φωνάζει για βοήθεια και κατάφερε να της σώσει τη ζωή.

Η φωτιά ξέσπασε στο σπίτι της 87χρονης και εκείνη φώναζε για βοήθεια.

Περαστικός από το σημείο οδηγός άκουσε τις φωνές της, σταμάτησε το αυτοκίνητο, μπήκε στο σπίτι και έσωσε την ηλικιωμένη γυναίκα, βγάζοντάς την έξω.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φρόντισε για τη μεταφορά της στο γενικό Νοσοκομείο, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπως και η Αστυνομία έφτασαν στον σημείο προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν την επικίνδυνη πυρκαγιά, καθώς πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Λυκουρέζος: Αν κάποιος είναι εν βρασμώ, δεν χτίζει τέτοιο τεχνούργημα (βίντεο)

Euro 2020: Οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν στους “16”

Γλυκά Νερά: Εξαφάνιση 53χρονου - Συναγερμός στις Αρχές