Θεσσαλονίκη: Νέα παρέμβαση εισαγγελέα για κορονοπάρτι στο ΑΠΘ

Το κορονοπάρτι, όπου τραυματίσθηκε μια 20χρονη, έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής

Μια ακόμη παρέμβαση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά από πάρτι στους χώρους του πανεπιστημιακού κάμπους κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού.

Το κορονοπάρτι έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, στο περιθώριο του οποίου τραυματίσθηκε μια 20χρονη, η οποία βρέθηκε λιπόθυμη σε φρεάτιο από υπαλλήλους φύλαξης του Ιδρύματος. Ήταν ο δεύτερος τραυματισμός μέσα σε μια εβδομάδα στους χώρους του πανεπιστημιακού κάμπους, καθώς είχε προηγηθεί, ύστερα από ένα ακόμη μεταμεσονύχτιο πάρτι, ο σοβαρός τραυματισμός νεαρού που παρασύρθηκε από σκαπτικό μηχάνημα, όταν νεαροί, που εικάζεται ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, το έθεσαν σε κίνηση.

Εκτός από την τελευταία χρονικά προκαταρκτική έρευνα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη άλλες πέντε, ύστερα από ισάριθμα πάρτι που έγιναν από τα μέσα Μαΐου και έπειτα, επίσης κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Την έρευνα διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, που αναζητούν τους διοργανωτές.

