Αποπλάνηση ανηλίκων: μαρτυρίες - σοκ για τον καθηγητή στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Καθηγητής μουσικής κατηγορείται για αποπλάνηση μαθητριών. Σε βάρος του έχουν γίνει ήδη τέσσερις καταγγελίες.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε που γνώρισε τον καθηγητή μουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Στα 25 της πλέον, η πρώην μαθήτρια, βρήκε το κουράγιο να καταγγείλει αποπλάνηση: «Με πλησίασε ερωτικά, όταν ήμουν 15 ετών. Αν και δεν ήταν προσωπικός μου καθηγητής , έβρισκε την ευκαιρία να μπαίνει στον χώρο όπου ασκούμουν μόνη μου και να προβαίνει σε θωπείες και αγκαλιές, με πρόσχημα τη διόρθωση του σώματός μου. Ανέπτυξε μαζί μου οικειότητα και εν τέλει σχέση που κράτησε έναν χρόνο περίπου. Η σχέση έληξε όταν φοβήθηκα και δεν μπόρεσα να ενδώσω στις επιθυμίες του».

Άλλες τρεις μαθήτριές του καθηγητή έχουν προχωρήσει σε ανάλογες καταγγελίες. Η μία μάλιστα, μόλις 13 ετών, εξηγεί η μητέρα της: «Κάποια στιγμή η κόρη μου, μετά το τέλος ενός από τα μαθήματα, κατέρρευσε. Μας ζήτησε να μην ξαναπαρακολουθήσει μάθημα …, ενώ εμείς αμέσως απευθυνθήκαμε στους αρμόδιους του Ωδείου».

Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, η διοίκηση του Ωδείου δεν έχει απομακρύνει στον καθηγητή από τη θέση του, ο οποίος συνεχίζει κανονικά να παραδίδει μαθήματα.

«Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την πλευρά των διοικητικών Αρχών του Κρατικούς Ωδείου Θεσσαλονίκης, υπήρξε στατική. Με την ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού, οι διαδικασίες επιταχύνθηκαν σημαντικά, αλλά είμαστε ήδη στο τέλος του τέταρτου μήνα», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Μορτόπουλος, δικηγόρος των μαθητριών που προέβησαν σε καταγγελίες.

Σε βάρος του καθηγητή έχουν υποβληθεί μηνύσεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία και αναμένεται να κληθεί για να δώσει εξηγήσεις.

