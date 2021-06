Ηράκλειο

Φωτιά στις Γούβες (βίντεο)

Άμεση η επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. “Σηκώθηκε” ελικόπτερο για ρίψεις νερού.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Πεδίο Βολής στις Γούβες Ηρακλείου.

Μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά, πριν αυτή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος μεταβαίνει και 1 Ε/Π στην #πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Δ.Ε. Γουβών του δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης και συνολικά θα επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2021

Εικόνες: cretalive.gr

