Ηράκλειο

Ηράκλειο: “Έσπασε” στο ξύλο τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά για λίγα ευρώ

Ο καυγάς ξεκίνησε για τα μια χούφτα κρεμμύδια. Η αδιανόητη απολογία του δράστη στο δικαστήριο.

Την έσπασε στο ξύλο, μπροστά στα τρομοκρατημένα παιδιά τους, επειδή βρήκε χρήματα να αγοράσει κρεμμύδια για το φαγητό ενώ ο ίδιος δεν της είχε δώσει λεφτά. Τα δύο παιδάκια, μόλις 4 και 3 ετών, πλάνταξαν στο κλάμα όταν είδαν τον πατέρα τους να σφίγγει από το λαιμό τη μητέρα τους, την οποία είχε ρίξει στο πάτωμα όσο εκείνη πάλευε να ξεφύγει από τα χέρια του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πατρίς», η υπόθεση έφτασε μέχρι τις δικαστικές αίθουσες στο πλαίσιο του Αυτοφώρου στο Ηράκλειο.

Το ζευγάρι είναι νεαροί από το Αφγανιστάν, 28 και 27 ετών αντίστοιχα, γονείς ενός κοριτσιού 4 ετών και ενός αγοριού 3 ετών. Στην Ελλάδα βρίσκονται δύο χρόνια, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι η ζωή δίπλα στον 28χρονο είναι μαρτυρική. Αλκοόλ, απειλές, βρισιές και ξύλο.

Όπως περιγράφει, ζήτησε λεφτά να αγοράσει κρεμμύδια για το φαγητό. Αυτός άρχισε να τής φωνάζει χωρίς λόγο. Προκειμένου να δώσει τόπο στην οργή καθώς φοβόταν μην την χτυπήσει, έφυγε με σκοπό να φέρει κρεμμύδια από το παντοπωλείο. Όταν επέστρεψε, εκείνος συνέχισε τον καβγά. Βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση.

«Κρατούσε στο χέρι-περιγράφει-ένα μπουκάλι μπίρας με το οποίο αποπειράθηκε να με χτυπήσει στο κεφάλι. Εγώ, ευτυχώς, αμυνόμενη, έχοντας το χέρι μου προτεταμένο, τον απέφυγα, και άρχισα να φωνάζω δυνατά καθώς τα παιδιά μου ήταν μπροστά και δεν ήθελα να με δουν να με χτυπάει. Τότε, με το χέρι μού έριξε μία μπουνιά στο στόμα μου με αποτέλεσμα να ματώσουν και να φουσκώσουν τα χείλη μου.

Αμέσως μετά με έριξε κάτω, έκατσε στο στέρνο μου, με έπιασε από το λαιμό, σφίγγοντας με, και συγχρόνως προσπαθούσε να μου βουλώσει το στόμα με τις παλάμες του με σκοπό να με κάνει να σταματήσω να φωνάζω. Βλέποντας τα παιδιά να κλαίνε τσιρίζοντας και να έρχονται πάνω μας με άφησε και τότε βρήκα την ευκαιρία να φύγω από το σπίτι και να ζητήσω βοήθεια στο σπίτι του γείτονα, καλώντας την Αστυνομία», περιγράφει η 27χρονη.

Η γυναίκα καταθέτει ότι και το προηγούμενο βράδυ είχε σημειωθεί και πάλι επεισόδιο. «Αν δείτε το σώμα μου, έχω μελανιές στο αριστερό μπράτσο, στο δεξί χέρι από χτυπήματα , κοψίματα από γυαλιά στο αριστερό μου πόδι… Και αυτά έγιναν μέσα στον Ιούνιο. Πριν από περίπου 35 ημέρες, με κλείδωσε στο υπνοδωμάτιο και έσπασε από τα νεύρα του τα τζάμια. Είναι βίαιος από την στιγμή που παντρευτήκαμε. Έχει χτυπήσει και τα παιδιά μας πολλές φορές. Φοβάμαι υπερβολικά τόσο για τη δική μου ζωή όσο και των παιδιών μου».

Ο 28χρονος αρνήθηκε ότι την έδειρε και ισχυρίστηκε ότι την χτύπησε κατά λάθος ενώ τράβηξε την πόρτα. Σχετικά με τα λεφτά, υποστήριξε ότι ήταν ανεπίτρεπτο να πάρει χρήματα από οποιονδήποτε άλλο, ακόμα και από τον πατέρα της, καθώς ήταν προσβλητικό για εκείνον και γενικότερα αυτό επιβάλλει η νοοτροπία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 28χρονο Αφγανό για τις κατηγορίες της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση. Επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών και τον έστειλε στη φυλακή καθώς η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Μόλις ο νεαρός Αφγανός συνειδητοποίησε ότι θα πάει στη φυλακή, ξεσήκωσε τον κόσμο, άρχισε να βρίζει τους Έλληνες, αρνούμενος να επιβιβαστεί στο περιπολικό.

Πηγή: cretapost.gr

