Επανομή – θάνατος 14χρονης: Κατηγορείται και για άλλο θάνατο ο γιατρός της

Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, μετά από την ίδια επέμβαση, από τον ίδιο γιατρό.

Για τον θάνατο ενός 24χρονου κατηγορείται ο γιατρός που χειρούργησε την άτυχη 14χρονη στην Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια, την οποία προκάλεσε σηπτικό σοκ.

Ο άτυχος νεαρός είχε χειρουργηθεί από τον ίδιο γιατρό πριν από τέσσερα χρόνια και έχασε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο τη ζωή του, όπως καταγγέλει ο πατέρας του, Δήμητρης Σινιώρης από την Κεραμωτή της Καβάλας.

«Μόλις διάβασα τη συνέντευξη του ιερέα που έχασε τη 14χρονη κόρη του μετά την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, συγκλονίστηκα. Γιατί και το δικό μου παιδί πέθανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μετά την ίδια επέμβαση, από τον ίδιο γιατρό», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του 24χρονου.

Ο 24χρονος νεαρός, ο οποίος ήταν υπέρβαρος, είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου παρά τις δικές του ανησυχίες. «Επειδή είχε σκοτωθεί η σύζυγός μου σε τροχαίο και μεγάλωσα μόνος τα παιδιά μου ανησυχούσα πολύ γιατί ήξερα τι σημαίνει θάνατος. Έτσι ρωτούσα και ξαναρωτούσα τον γιατρό αν υπήρχε κίνδυνος από την επέμβαση» τονίζει.

«Προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τον ιερέα για να γίνουμε «μία γροθιά» και να κάνουμε, από κοινού, ό,τι είναι δυνατόν ώστε να κυνηγήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που μας στέρησε τα παιδιά μας. Αν και ο πόνος δεν σταμάτησε ποτέ, με το που είδα όσα κατήγγειλε ο ιερέας ξύπνησε η οργή μέσα μου. Ήταν σαν να άκουγα την ιστορία του δικού μου παιδιού. Πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να συνεχίζει να χειρουργεί κανονικά; Εμείς αποφασίσαμε να υποβληθεί το παιδί μου σε μία επέμβαση καλαισθησίας η οποία, όπως μας διαβεβαίωσε, ήταν χειρουργείο-ρουτίνας και μέσα σε 9 μέρες υπέστη σηπτικό σοκ και κατέληξε» είπε στο ThessToday.gr ο κ. Σινιώρης.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή ο θάνατος επήλθε από πολυοργανική ανεπάρκεια επί εδάφους περιτονίτιδας. Οι πραγματογνώμονες που όρισε η οικογένεια, ανέφεραν ότι ο νεαρός «μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου υπέστη ενδοπεριτοναϊκή μόλυνση από μικροβιακό παράγοντα» την οποία δεν διέγνωσαν έγκαιρα οι γιατροί με αποτέλεσμα να υπάρξει δραματική καθυστέρηση στην αντιμετώπισή της που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 24χρονου.

Μέσα στον πόνο του ο κ. Σινιώρης βρήκε τη δύναμη να προσφύγει νομικά κατά των υπευθύνων γιατρών: «Δεν μπορούσα να δεχθώ ότι έχασα το παιδί μου τόσο άδικα. Ήθελα να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται για το χαμό του. Παλέψαμε πολύ μαζί με τον δικηγόρο μου τον κ. Νίκο Διαλυνά και τελικά το δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο γιατρός καθώς και ένας νοσοκομειακός γιατρός έχει προσδιορισθεί για το φθινόπωρο».

