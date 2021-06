Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε περαστικό που του ζήτησε να μην κακοποιεί το σκύλο του

"Έφαγε" 9,5 χρόνια ο 42χρονος που μαχαίρωσε περαστικό επειδή του έκανε παρατήρηση για το σκυλί του.

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 9,5 ετών καταδικάστηκε 42χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης επειδή τραυμάτισε με μαχαίρι περαστικό, όταν εκείνος του έκανε παρατήρηση να μην κακομεταχειρίζεται το σκυλάκι του.

Το περιστατικό διαμαδραματίστηκε πέρσι τον Σεπτέμβρη, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μπροστά στα έντρομα μάτια περιοίκων. Το 50χρονο θύμα επέστρεφε από τη δουλειά του, όταν αντιλήφθηκε τη βίαιη συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στο ζώο. Ακολούθησε λογομαχία και στη συνέχεια το θύμα κάλεσε την αστυνομία. Όση ώρα ο 50χρονος μιλούσε με την Άμεση Δράση, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, πήγε στο σπίτι του, άρπαξε ένα μαχαίρι με λάμα 30 εκατοστών και επιστρέφοντας στο σημείο επιτέθηκε στον παθόντα, τραυματίζοντάς τον στο θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Χάρη στην έγκαιρη διακομιδή του στο νοσοκομείο οι γιατροί κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα, αλλά το μαχαίρι δεν βρέθηκε ποτέ. «Ήμουν υπό την επήρεια ναρκωτικών χαπιών, μετάνιωσα, δεν ήθελα να τον σκοτώσω» είπε στην απολογία του, ζητώντας συγγνώμη από το θύμα.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον έκρινε κατά πλειοψηφία ένοχο, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου (από απόπειρα ανθρωποκτονίας), απειλή, εξύβριση κ.ά. Μετά την καταδίκη του επέστρεψε στις φυλακές.

