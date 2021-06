Ζάκυνθος

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: Ελεύθερος ο εφοπλιστής

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να μείνει ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Τι δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας.

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος εφοπλιστής, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία στην υπόθεση της δολοφονίας της Χριστίνας Κλουτσινιώτη, συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη.



Ο γνωστός επιχειρηματίας, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αρχές, σήμερα το πρωί μαζί με το δικηγόρο του, κ. Αλέξη Κούγια και από εκεί, απολογήθηκε στον κ. Ανακριτή και τον κ. Εισαγγελέα όπου από κοινού αποφάσισαν να μείνει ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.

Κατά την έξοδο τους, από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου, δηλώσεις έκανε ο δικηγόρος του, Αλέξης Κούγιας.

"Ο εντολέας έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση της δικαιοσύνης. Αντιμετωπίσαμε μια σειρά από δύσκολες ερωτήσεις, των πολύ ικανών, Εισαγγελέως και Ανακρίτριας, που με εντυπωσίασαν" ανέφερε ο κ. Κούγιας για να επισημάνει στη συνέχεια ότι "στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με ένα αποτρόπαιο έγκλημα και είναι σωστό να βρεθεί η αλήθεια, αρκεί αυτή να στηρίζεται σε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία".

Ακολούθως τοποθετήθηκε για την εμπλοκή του εντολέα του στην υπόθεση της δολοφονίας της Χριστίνας Κλουτσινιώτη, δηλώνοντας ότι "οφείλεται κυρίως, ότι ο βασικός κατηγορούμενος ήταν επικεφαλής της φρουράς του πατρός του, ο φερόμενος ως εκτελεστής. Ο εντολέας μου ενεπλάκη γιατί είχε ένα φουσκωτό σκάφος, πολλά χρόνια σε αχρηστία, σε μια μάντρα στον Ταύρο, το οποίο σκάφος βρέθηκε στο Πόρτο Ρώμα στη Ζάκυνθο. Συνέπεσε η παρουσία του σκάφους με το χαμό της αείμνηστης Κλουτσινιώτη" ενώ ακόμα συμπλήρωσε ότι "με τον συνδυασμό που έκαναν οι αστυνομικοί, ενεπλάκη ο εντολέας μου και του αποδόθηκε η κατηγορία του απλού συνεργού. Αυτό δεν το δέχτηκε ποτέ ο εντολέας είναι ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση αυτή και με τα στοιχεία που προσκομίσαμε σήμερα, το αποδείξαμε και μετά από αυτή την πολύωρη διαδικασία και με σύμφωνη γνώμη της κ. Εισαγγελέως και της κ. Ανακριτού, ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους".

