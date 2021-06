Πιερία

Κατερίνη: οικιακή βοηθός έκλεψε την κάρτα ηλικιωμένης και την “έγδυσε”

Πάνω από 51.000 ευρώ σε μετρητά και είδη κατάφερε να αποσπάσει από την ηλικιωμένη η γυναίκα που την «βοηθούσε». Η απίθανη κρυψώνα της κάρτας.

Αγορές και αναλήψεις μετρητών που ξεπέρασαν τις 51.000 ευρώ σ’ ένα εξάμηνο έκανε, με κλεμμένη τραπεζική κάρτα, μια 44χρονη στην περιοχή της Πιερίας, η οποία και συνελήφθη χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Η 44χρονη εργαζόταν περιστασιακά ως οικιακή βοηθός σε μια 87χρονης, με την οποία είχε αναπτύξει οικειότητα και με τέχνασμα κατάφερε να της αποσπάσει την κάρτα, την οποία επί έξι μήνες χρησιμοποιούσε για αγορές από διάφορα καταστήματα, ενώ επίσης προμηθευόταν καύσιμα και έκανε αναλήψεις και μεταφορές διάφορων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας 51.471,58 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 600 ευρώ και μία ηλεκτρική σκούπα που, όπως προέκυψε, είχε αγοράσει με την κλεμμένη κάρτα. Τόσο το χρηματικό ποσό όσο και η σκούπα αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη. Η δε κλεμμένη τραπεζική κάρτα βρέθηκε σε σημείο που την είχε κρύψει η 44χρονη και συγκεκριμένα πίσω από μια εικόνα σ’ ένα εξωκλήσι.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.?

