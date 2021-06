Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: ιερέας συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Πληροφορίες τον εμπλέκουν σε πολύ σοβαρά αδικήματα, πέραν της παιδικής πορνογραφίας, που αναμένεται να σοκάρουν την τοπική κοινωνία.

Με ανατριχιαστικό υλικό παιδικής πορνογραφίας στην κατοχή του εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας 49χρονος ιερέας στο Αγρίνιο, μετά από προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε από την Εισαγγελία Αγρινίου, κατόπιν καταγγελίας.

O ιερεας είναι πολύ γνωστός στην περιοχή, ιερουργεί σε χωριά και όχι μόνο και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση έχει πολύ «βάθος» και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ σοβαρά αδικήματα, πέραν της παιδικής πορνογραφίας, που αναμένεται να σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Οι περιπτώσεις αυτές φέρεται να είναι προηγούμενων ετών και να αποκαλύφθηκαν τώρα, με αφορμή και τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου.

Εφόσον τα παραπάνω επιβεβαιωθούν, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί και η άρση των προσωπικών του δεδομένων.

Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές, ενώ ο ιερέας οδηγείται στον εισαγγελέα.

Πηγή: AgrinioPress