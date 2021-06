Ρεθύμνου

Κομοτηνή: Καταγγελία για βιασμό 6χρονου από 12χρονο

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Την καταγγελία έκανε η θεία του 6χρονου.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία για βιασμό ενός 6χρονου αγοριού από έναν 12χρονο, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, την καταγγελία έκανε η θεία του 6χρονου, σύμφωνα με την οποία ο ανιψιός της έπεσε θύμα βιασμού από έναν 12χρονο την Πέμπτη 16 Ιουνίου.

Η υπόθεση πέρασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης, που ερευνά το θέμα και σχηματίστηκε αρμοδίως δικογραφία, η οποία έχει υποβληθεί στον Εισαγγελέα. Τα παιδιά είναι Ρομά όπως αναφέρει η voria.gr.

