Αγρίνιο: Έριξε χλωρίνη στον άντρα της

Ακόμη ένα περιστατικό ακραίας ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Αγρίνιο.

Σοκ προκαλεί το νέο περιστατικό με χρήση καυστικού υγρού που σημειώθηκε, στο χωριό Παραβόλα, στο Αγρίνιο.

Στην διάρκεια ενδοοικογενειακής διένεξης, γυναίκα πέταξε δοχείο με χλωρίνη στον σύζυγό της, ωστόσο αυτό άνοιξε με αποτέλεσμα ποσότητα να πέσει πάνω του και να τον τραυματίσει στο πρόσωπο.

Ο σύζυγος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Έχει υποστεί ελαφρά βλάβη στα μάτια.

Για την επίθεση αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου.

