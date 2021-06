Ηλεία

Εγνατία: Νταλίκα άρπαξε φωτιά εν κινήσει (εικόνες)

Τρομακτικό τροχαίο στην Εγνατία. Νταλίκα άρπαξε φωτιά στη μέση του δρόμου. Πώς σώθηκε ο οδηγός. Εικόνες - σοκ από το σημείο.

Σοβαρό τροχαίο ατύημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην Εγνατία Οδό, λίγο έξω από την Βέροια.

Λίγο πριν τις 15:00 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, νταλίκα άρπαξε φωτιά στο λάστιχο και γρήγορα επεκτάθηκε στο υπόλοιπο όχημα.

Η νταλίκα έκανε το δρομολόγιο Πάτρα - Ρουμανία.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο και έσβησαν την φωτιά.

Η Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έκλεισε για λίγη ώρα, ενώ το βαρύ όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ο οδηγός, ρουμανικής καταγωγής, κατάφερε και βγήκε εγκαίρως από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

