Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελίες για καθηγητή γυναικολογίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης από φοιτητές έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις καταγγελίες για καθηγητή γυναικολογίας του τμήματος Μαιευτικής της Θεσσαλονίκης, για συστηματική σεξουαλική παρενόχληση φοιτητριών του τμήματος και την εκδίκαση της υπόθεσης που ήταν να γίνει σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε.

Με το κεντρικό πανό να αναγράφει το σύνθημα «καμία μόνη ενάντια στο σύστημα που γεννά το σεξισμό και την εκμετάλλευση», αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες συγκεντρώθηκαν στα σκαλιά του δικαστηρίου, μπροστά από την κεντρική είσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώην φοιτήτριες καταγγέλλουν ότι ο εν λόγω καθηγητής προσέγγιζε σπουδάστριες και τις απομόνωνε στο ιδιωτικό του ιατρείο. Για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις, όπως η παροχή δωρεάν γυναικολογικών εξετάσεων, βοήθεια με τα μαθήματα, καθώς και την εκπαιδευτική κατάρτιση των φοιτητριών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προσέγγισή του στη συνέχεια παρέκκλινε από τον αρχικό σκοπό της επίσκεψης, παραβαίνοντας κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης το ιατρικό πρωτόκολλο και προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπεια των καταγγελλουσών.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά: Από κοινού επιμέλεια του παιδιού ζητεί η οικογένεια του συζυγοκτόνου (βίντεο)

Βουλγαρία: 'Ερευνα για παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφρών

Παναθηναϊκός: Ο Κάτας φεύγει, ο Πρίφτης έρχεται