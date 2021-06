Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε νταλίκα με... κατεψυγμένα ψάρια (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 42χρονο πέρασαν τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας



Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού προέβησαν, βραδινές ώρες χθες, τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, περί λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα, "μετά από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών καθώς και εντατικοποίηση των στοχευόμενων δράσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., πραγματοποιήθηκε έλεγχος από στελέχη της Ομάδας Κ9/Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας, με τη συνδρομή στελεχών της κινητής μονάδας ανίχνευσης ακτίνων Χ (X-RAY VAN) της οικείας Λιμενικής Αρχής, εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας και διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος οδηγός Φ/Γ οχήματος, μετέφερε εντός του επικαθήμενου ψυγείου, με προκάλυμμα εμπόρευμα κατεψυγμένων ψαριών, επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια (7.397.200) λαθραία/παραποιημένα τσιγάρα, ήτοι 369.860 πακέτα τσιγάρων, στερούμενων της ταινίας ασφαλείας ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι των ανωτέρω κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων ανέρχονται σε ποσό άνω του ενάμιση εκατομμυρίου ευρώ (1.500.000,00€), ενώ από την ανάλυση των έως τώρα δεδομένων η υπόψη κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίων/παραποιημένων τσιγάρων, επρόκειτο να διατεθεί στις παράνομες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους διεθνικών εγκληματικών δικτύων.

Η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας και τη δίωξη του λαθρεμπορίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η εν λόγω ποσότητα καπνικών προϊόντων, το ανωτέρω Φ/Γ όχημα – επικαθήμενο, το χρηματικό ποσό των 2.950,00€ καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, πρόκειται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας".

