Καβάλα – κορονοϊός: “Έχασε” τη γυναίκα και τον γιο του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία στην Καβάλα με τον αγρότη που έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού η σύζυγος κι ο γιος του πέθαναν από κορονοϊό.

Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας συνταξιούχος αγρότης από το Ελαιοχώρι Καβάλας.

Ο άνδρας είχε «χάσει» τη σύζυγο και το γιο του από κορονοϊό, μέσα σε μικρό διάστημα, τον περασμένο χρόνο.

Τον αυτόχειρο βρήκε η κόρη του, η οποία κάλεσε σε βοήθεια, ήταν όμως ήδη αργά.

