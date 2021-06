Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΕΛΑΣ σε γλέντι - Τραυματίστηκαν αστυνομικοί

Τραυματίες, προσαγωγές και ζημιές σε περιπολικά είναι ο απολογισμός των επεισοδίων που ξέσπασαν μετά από επέμβαση της ΕΛΑΣ σε γλέντι.

Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όταν η αστυνομία δέχθηκε κλήση για γλέντι που πραγματοποιούσαν Ρομά, σε σπίτι και καταγγέλθηκε διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., αρκετά άτομα από το γλέντι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Κατά τις ίδιες πηγές, κάποιοι επιτέθηκαν με αντικείμενα στους αστυνομικούς και σε περιπολικά.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ελαφρά πέντε αστυνομικοί, που μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δύο περιπολικά.

Εννέα άτομα προσήχθησαν και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο επεισόδιο.

