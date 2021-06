Λέσβος

Λήμνος: Γέμισε βλέννα η θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός και έρευνα για το φαινόμενο του ευτροφισμού στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Με βλέννα από τη θάλασσα του Μαρμαρά έχει γεμίσει η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Λήμνου με τη μεγαλύτερη ζημιά να εντοπίζεται προς το παρόν στα παράλια της Ίμβρου.

Η βλέννα που ως επιδημιολογική βόμβα έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, κυρίως στον τουρισμό αλλά και στην αλιεία, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, έκανε την εμφάνισή της στην παραλία του Αγίου Σώζοντα στη Λήμνο. Πάντως, οι υπόλοιπες παραλίες του νησιού δεν έχουν το ελάχιστο πρόβλημα.

Από την πλευρά του ο δήμος Λήμνου προχώρησε στη λήψη δείγματος από τις παραλίες του νησιού ώστε τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, τόσο για το αν πρόκειται για την ίδια ουσία με αυτή στη θάλασσα του Μαρμαρά όσο και για το αν η ουσία αυτή είναι βλαβερή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος για τη βλέννα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος μεταβαίνει άμεσα στη Λήμνο, όπου παρατηρείται το φαινόμενο του ευτροφισμού στη θαλάσσια περιοχή του νησιού. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές της Λήμνου, υπάρχουν διάσπαρτες κηλίδες στο θαλάσσιο χώρο Βόρεια, Ανατολικά και Δυτικά καθώς και σε ακτές του νησιού.

Οι επιθεωρητές επισκέπτονται σήμερα στη Λήμνο προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει ρύπανση στις ακτές του νησιού και να προχωρήσουν σε δειγματοληψία η οποία θα αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», όπου θα διενεργηθούν οι απαιτούμενες αναλύσεις. Παράλληλα, έχουν ληφθεί ήδη δείγματα που εστάλησαν για ανάλυση σε εργαστήριο στην Αθήνα για να διαπιστωθεί η ασφάλεια των υδάτων κολύμβησης.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση μεταβαίνουν το Σάββατο στη Λήμνο για να κάνουν αυτοψία στις παραλίες του νησιού και να επιβλέψουν τις δειγματοληψίες που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, δύτες του οποίου θα βουτήξουν ανατολικά της Λήμνου.



Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνεται από τους Δρ. Σωτήρη Ορφανίδη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ωκεανογραφίας και θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Γιώργο Τσιρτσή και Θαλάσσιας Τηλεπισκόπισης, Κώστα Τοπουζέλη για την εικόνα που παρουσιάζει το Βόρειο Αιγαίο, όπως καταγράφεται επίγεια και δορυφορικά. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν και κατά πόσο το υπό έλεγχο φαινόμενο ευτροφισμού, που παρατηρείται στη θάλασσα της Λήμνου, συνδέεται με το ζήτημα πλαγκτονικής βλέννας που παρουσιάζεται σε έντονο βαθμό στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο καθηγητής Τοπουζέλης συλλέγει και αναλύει τις εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-2, μια αποστολή παρατήρησης της Γης από το Πρόγραμμα Copernicus που αποκτά συστηματικά οπτικές εικόνες σε υψηλή χωρική ανάλυση σε χερσαία και παράκτια νερά. Με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της έκτασης του φαινομένου, κ. Τοπουζέλης μεταβαίνει άμεσα στο νησί της Λήμνου ώστε να συλλέξει επιπλέον υλικό με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones).



Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Παρακολούθησης Θαλάσσιων Υδάτων, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από το Εργαστήριο Βενθικής Οικολογίας & Τεχνολογίας του ΙΝ.ΑΛ.Ε. (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), δείγματα θαλασσινού νερού από το Β. Αιγαίο είχαν ληφθεί ήδη από τις αρχές Απριλίου και το φαινόμενο που περιγράφεται ως «συγκέντρωση άμορφης βλέννας φυτοπλαγκτού» βρίσκεται υπό παρακολούθηση για την εξέλιξή του.



Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι αρμόδιο για θέματα που αφορούν στη θαλάσσια ρύπανση καθώς και με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το Λιμεναρχείο Λήμνου και τους τοπικούς φορείς ώστε να υπάρξουν άμεσες δράσεις επίλυσης του ζητήματος, προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις δραστηριότητες των αλιέων αλλά και στην τουριστική κίνηση του νησιού.

Φωτογραφίες: limnosfm