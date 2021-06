Δωδεκανήσα

Καταγγελία: με βίασε ο σύζυγος μου, λέγοντας “θα σε σκοτώσω όπως ο πιλότος την γυναίκα του”

39χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της 27χρονης γυναίκας του και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών του.

Eνώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου θα απολογηθεί σήμερα ένας 39χρονος υπήκοος Αλβανίας κατηγορούμενος για βιασμό της 27χρονης ομοεθνούς συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών του!

Ο 39χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου την 18:30 ώρα της 23ης Ιουνίου 2021.

Την ίδια ημέρα και λίγη ώρα νωρίτερα καταγγέλθηκε από την σύζυγό του ότι με χρήση σωματικής βίας και με απειλές βίας την εξανάγκασε σε συνουσία παρά την θέλησή της, ενώ βρισκόταν στην οικία τους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο έξω από την οικία του και τον προσήγαγαν, ενώ κατάσχεσαν την πιτζάμα της συζύγου του.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι πρόκειται περί παρεξήγησης.

Πιο συγκεκριμένα η 27χρονη κατέθεσε ότι είναι παντρεμένη με τον 39χρονο δέκα χρόνια και ότι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ένα αγοράκι ηλικίας 9 ετών σήμερα και ένα κοριτσάκι 6 ετών.

Από την αρχή του γάμου τους έως και σήμερα, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας ψυχολογικής και λεκτικής βίας του αλλά και γιατί την εξαναγκάζει σε σεξουαλική επαφή.

Όπως διατείνεται την 22α Ιουνίου 2021 και περί ώραν 22.30 γύρισε με τον σύζυγό της στο σπίτι, μετά από την δουλειά. Τα παιδιά κοιμόντουσαν στο δωμάτιο. Έκανε μπάνιο, φόρεσε τις πιτζάμες της και ξάπλωσε στο κρεβάτι για να κοιμηθεί αφού ήταν πολύ κουρασμένη.

Ο σύζυγός της μπήκε γυμνός και την πλησίασε με ερωτική διάθεση. Η ίδια, όπως είπε, αρνήθηκε διότι ήταν κουρασμένη και εκείνος της έσκισε με τα χέρια του την πιτζάμα και το εσώρουχο και στις αρνήσεις της της είπε «εσύ είσαι γυναίκα μου και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω», ενώ την χτύπησε στο πρόσωπο με το χέρι του.

Υποστήριξε ακόμη ότι της είπε ότι θα την σκοτώσει, όπως «έκανε ο πιλότος στη γυναίκα του» και εκείνη τον προειδοποίησε για προσφυγή στην δικαιοσύνη.

Αφού την βίασε ξάπλωσε δίπλα της και της ζήτησε να τον αγκαλιάσει πράγμα που έκανε για να σταματήσει και να κοιμηθούν.

Υποστήριξε ότι και παλαιότερα την έχει εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη ενώ την έχει χτυπήσει πολλές φορές.

Ο ίδιος απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι γνωρίζονται 12 έτη και είναι παντρεμένοι 10.

Αρνήθηκε ότι την έχει χτυπήσει, την έχει απειλήσει και ότι την έχει βιάσει λέγοντας ότι υπήρχαν τσακωμοί, χωρίς όμως βία.

Είπε ότι ενώ ήταν στο κρεβάτι πράγματι του ήρθε ερωτική επιθυμία κι ενώ στην αρχή του έλεγε ότι δεν ήθελε στην πορεία έκαναν έρωτα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι της έσκισε τα ρούχα πάνω στην ένταση της στιγμής, ενώ στο τέλος κοιμήθηκαν αγκαλιά.

Είπε ακόμα ότι όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί του φάνηκε περίεργο.

Πηγή: dimokratiki.gr