Φονική επίθεση σε 5χρονο στην Κοζάνη : Διεκόπη η δίκη, αίτημα να εξαιρεθεί η Πρόεδρος

Διεκόπη η δίκη για τον φρικιαστικό θάνατο του 5χρονου από επίθεση σκύλων στην Κοζάνη. Γιατί ζητούν να εξαιρεθεί η πρόεδρος.

Αναβιώνει η υπόθεση με τα ροτβάιλερ που επιτέθηκαν τραυμάτισαν θανάσιμα ένα 5χρονο αγοράκι, το 2016 στην Κοζάνη.

Σοκάρουν οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση. Μια αναισθησιολογος στην κατάθεση της ανέφερε ότι τα τραύματα ήταν τόσο σοβαρα που το παιδάκι έμοιαζε να έχει ερθει από πόλεμο.

Τραγική φιγούρα η μητέρα η οποία κλήθηκε να καταθέσει και πολλές φορές λύγισε φέρνοντας στη μνήμη της τον φρικιαστικό θάνατο του παιδιού της.

Από την πλευρά ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε πως θα πρέπει να διερευνηθουν τα αίτια θανάτου υποστηριζοντας ότι αν όλα είχαν γίνει σωστά στο νοσοκομείο της Κοζάνης το παιδάκι σήμερα θα ζούσε. Η δική σήμερα διεκόπη καθώς η υπεράσπιση ζήτησε να εξαιρεθεί από την δική ο πρόεδρος της έδρας καθώς τον κατηγορεί για μεροληπτικη στάση.

