Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη αποκτά τον πρώτο Μαραθώνιο πόλης της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «Thessaloniki City Marathon», έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη και του Υφυπουργού Εσωτερικών Σταύρου Καλαφάτη, υπεγράφη χθες στο Ολυμπιακό Μουσείο της πόλης, Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου. Το Σύμφωνο προβλέπει τη διοργάνωση του πρώτου Μαραθωνίου Πόλης της χώρας, του «Thessaloniki City Marathon», που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και o Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νεολαίας και Εθελοντισμού, ενώ από την πλευρά του Ολυμπιακού Μουσείου, ο Στέλιος Αγγελούδης, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και η Κυριακή Ουδατζή, Διευθύντρια του Μουσείου.

Όπως δήλωσε η Λίνα Μενδώνη, «Με πολλή χαρά βρίσκομαι σήμερα στο Ολυμπιακό Μουσείο, καθώς χθες ήταν η Διεθνής Ολυμπιακή Ημέρα, ημέρα της Ολυμπιακής Οικογένειας, των Ολυμπιακών Αγώνων. Η σημερινή μου επίσκεψη είναι ένας φόρος τιμής σε αυτή την τεράστια οικογένεια, η οποία τόσα πολλά έχει προσφέρει, όχι μόνο στον Αθλητισμό, αλλά και στον Πολιτισμό. Το Ολυμπιακό ιδεώδες αφορά απολύτως και τους δύο αυτούς τομείς. Είμαι εδώ για να τονίσω το ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ελληνικής Κυβέρνησης για το συγκεκριμένο μουσείο. Όπως όλα τα μουσεία, επλήγη και αυτό από την πανδημία. Αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, κυρίως οικονομικά, καθώς οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις του, για σχεδόν έναν χρόνο είχαν διακοπεί εξαιτίας των μέτρων που ελήφθησαν για την πανδημία. Είμαστε εδώ, μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, εκείνος, για να στηρίξει και να συνεργαστεί με το μουσείο και εγώ, για να επιβεβαιώσω το ενδιαφέρον της Πολιτείας για αυτό το μουσείο, το οποίο έχει κερδίσει την καρδιά των Θεσσαλονικέων».

Η Λίνα Μενδώνη, ο Σταύρος Καλαφάτης και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ξεναγήθηκαν στους χώρους του μουσείου και στην ανακαινισμένη του έκθεση, στην επέτειο των 125 χρόνων από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (23 Ιουνίου).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - καύσωνας: “καμίνι” η χώρα το Σάββατο



Φωτιά στην Κάρπαθο



Μεξικό: φονικές συγκρούσεις μεταξύ διακινητών ναρκωτικών