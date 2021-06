Ζάκυνθος

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: Τι έδειξε η βαλλιστική για τα καλάσνικοφ

Τι έδειξε η βαλλιστική εξέταση για τα καλάσνικοφ που βρέθηκαν σε αποθήκη στον Πύργο. Γιατί ενισχύεται το σενάριο του νέου χτυπήματος.

Δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκληματική ενέργεια στο παρελθόν τα δύο καλάσνικοφ που βρέθηκαν έπειτα από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. σε παλιά αποθήκη στον Πύργο και οποία όπως αναφέρουν πληροφορίες άνηκαν στον πεθερο του πρώτου προφυλακισθέντα και φερόμενου ως βασικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση έχουν στα χέρια τους τα αποτέλεσμα της βαλλιστικής εξέτασης.

Τα όπλα τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σύμφωνα με πληροφορίες, εξέλιξη που ενισχύει το σενάριο της προετοιμασίας για νέο χτύπημα.

Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις των Αρχών υπάρχουν δύο πρόσωπα ως πιθανοί στόχοι μιας τέτοιας ενέργειας που φέρονται να συσχετίζονται με το νησί του Ιονίου, όπου δολοφονήθηκε ο Ντίμης Κορφιάτης και η σύζυγός του.

Πηγή: patrisnews.com

