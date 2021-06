Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ξέσπασε φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Αργυρό του δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Αργυρό του δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ευβοίας.

??????Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 14 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2021

Πληροφορίες αναφέρουν ότι λόγω του βραχυκυκλώματος, αρκετά χωριά έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα.

