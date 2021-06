Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Κάρπαθο

Μεταφέρονται πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα και την Κρήτη.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, στην Αγία Κυριακή Καρπάθου, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Να σημειωθεί ότι μεταφέρονται πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κρήτη και την Αθήνα, στο νησί της Καρπάθου.

