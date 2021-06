Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: νέο κορονοπάρτι με χιλιάδες συμμετέχοντες (εικόνες)

Για ακόμη μία Παρασκευή χιλιάδες άτομα βρέθηκαν στο ΑΠΘ, διασκεδάζοντας και χορεύοντας έως το πρωί!

Συνεχίζονται τα πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρά τις ενέργειες, στις οποίες προχώρησε ο πρύτανης του Ιδρύματος, Νίκος Παπαϊωάννου. Για ακόμη μία Παρασκευή, χιλιάδες άτομα βρέθηκαν στο ΑΠΘ, διασκεδάζοντας και χορεύοντας στους ρυθμούς της μουσικής.

Τα πάρτι στο ΑΠΘ ξεκίνησαν τον Μάιο, και από τότε, παρά τις εισαγγελικές παρεμβάσεις, αλλά και τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρύτανης του ΑΠΘ ώστε να βοηθήσει να μπει ένα τέλος, διεξάγονται κανονικά κάθε εβδομάδα.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου είχε συνάντηση με τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για να τού καταθέσει στοιχεία που το πανεπιστήμιο έχει συλλέξει σχετικά με τα πάρτι, τα οποία διοργανώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στο campus του ιδρύματος.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μία παράνομη οικονομική δραστηριότητα με τζίρο πολλών χιλιάδων ευρώ, με νοθευμένα ποτά και με καταστάσεις ανεξέλεγκτες, που δεν συνιστούν απλώς κίνδυνο για επιδημιολογικές εξάρσεις, αλλά δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Πηγή: thesstoday.gr