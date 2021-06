Χαλκιδική

Χαλκιδική: Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις κατά την έξοδο των εκδρομέων

Ουρές χιλιομέτρων για μια βουτιά στις παραλίες της Χαλκιδικής...

Αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα παρατηρούνται στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, μικρότερες ταχύτητες, σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώνονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών κυρίως από το σημείο της εξόδου από την Περιφερειακή.

Συχνά... φρένο πατούν και στην αερογέφυρα της Θέρμης έως την έξοδο του Νέου Ρυσίου, ωστόσο η κατάσταση είναι καλύτερη μετά την ανηφόρα της Καρδίας.

