Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά κοντά σε αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε κοντινό σημείο βρίσκεται πρατήριο καυσίμων.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε πριν απο λίγη ώρα σε ξηρά χόρτα κοντά στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, στην περιοχή του Φοίνικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου βρίσκονται 4 οχήματα και 12 άνδρες ενώ σπεύδουν στην περιοχή και ενισχύσεις ώστε να κατασβέσουν άμεσα τη φωτιά.

Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι σε κοντινό σημείο βρίσκεται πρατήριο καυσίμων.