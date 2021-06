Κορινθία

Φωτιά στα Εξαμίλια

Σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάτημα στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5:30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το korinthostv οι φλόγες αποτεφρώνουν απορρίμματα και πουρνάρια.



Επί τόπου έχουν σπεύσει επτά πυροσβέστες με 3 οχήματα.

ΠΗΓΗ: Korinthostv.gr

