Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επιχείρησαν να πουλήσουν αρχαίο αγαλματίδιο (εικόνες)

Το αγαλματίδιο απεικονίζει τη θεότητα της ελληνικής μυθολογίας Τρίμορφη Εκάτη ενώ χρονολογείται τον 2ο – 3ο αιώνα μ.Χ.

Τρεις άνδρες, δύο 56χρονοι και ένας 35χρονος, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς διότι επιχείρησαν να πουλήσουν αρχαίο αγαλματίδιο έναντι 40.000 ευρώ. Σύμφωνα με την πρώτη αρχαιολογική εκτίμηση, το αγαλματίδιο εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας και απεικονίζει τη θεότητα της ελληνικής μυθολογίας Τρίμορφη Εκάτη ενώ χρονολογείται τον 2ο – 3ο αιώνα μ.Χ.

Ειδικότερα, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν οι δύο 56χρονοι το απόγευμα της 25ης Ιουνίου σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης να προσπαθούν να πουλήσουν το αρχαίο αγαλματίδιο, με ύψος 33 εκατοστών, πλάτος 16 εκατοστών και βάρους 10 κιλών περίπου. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι παρέλαβαν το αρχαίο αγαλματίδιο την προηγούμενη μέρα από 35χρονο σε περιοχή της Πέλλας, προκειμένου να προβούν στην αγοραπωλησία, ο οποίος επίσης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε βάρος και των τριών ημεδαπών σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής ομάδας και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αρχαίο αγαλματίδιο θα σταλεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κιλκίς για περαιτέρω εκτίμηση, ενώ κατασχέθηκε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας ενός εκ των συλληφθέντων, ως όχημα μεταφοράς του αρχαίου αγαλματιδίου.

Επίσης εκκρεμούσαν σε βάρος ενός εκ των 56χρονων δύο καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες του επιβλήθηκε συνολικά ποινή φυλάκισης 12 μηνών και χρηματική ποινή 500 ευρώ, για υπεξαίρεση και παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.